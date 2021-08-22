HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan CHP ve İYİ Parti'ye teröristbaşı Öcalan çağrısı: Tecride karşı ittifak kuracağız

Millet İttifakı'nda bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için ittifak kurulduğu itiraf edildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar teröristbaşı Öcalan hakkında alçakça açıklamalarda bulundu. Şırnak'ta konuşan Sancar bir kez daha bölücü terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yaptı.
"APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN İTTİFAK KURACAĞIZ"
Cumhur ittifakını hedef alaran kendi ittifakına seslenen Sancar, "Bu otoriter bloka karşı özgürlük ittifakını kuracağız" diye konuştu.
Terör siyasetine devam eden Sancar açıklamasında "Uygulanan bu tecride karşı ittifak kuracağız" ifadelerine yer verdi.
HDP'DEN CHP'YE İTTİFAKA DEVAM ÇAĞRISI
Yaklaşık bir ay önce ittifakı resmen kabul eden Sancar, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret etmişti. İttifak ortaklarına seslenen Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.