CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İYİ Parti'ye de HDP'ye de aynı mesafedeyim

İngiliz kaynaklı ve Suudi Arabistan sermayeli Independent Türkçe'ye konuşan Soyer, "İstanbul ve Ankara gibi CHP belediyelerinin aksine HDP ile birliktelik konusunda açık sözlü olmak konusunda hiç imtina etmediniz, mitinglerde birlikte fotoğraf verdiniz. Millet İttifakı'ndaki ortağınız İYİ Parti'nin de HDP'ye yönelik tavrını da biliyoruz. Bu Millet İttifakı'nda İzmir yerelinde bir gerilim yaratmıyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

'İYİ PARTİ'YE DE HDP'YE DE AYNI MESAFEDEYİM'

İYİ Parti, HDP arasındaki dengeler meselesinin kendi meselesi olmadığına vurgu yapan Soyer, "Ben belediye başkanı olarak hiçbir parti ayırmaksızın hiçbir siyasal görüş farklılığı düşünmeden, herkese aynı mesafede durarak, aynı hizmeti üretmek mecburiyetindeyim." diye konuştu.