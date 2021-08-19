Can Ataklı, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü, Engin Özkoç, Barış Yarkadaş... ABD, Afganlar gibi sizi de satacak

Aynı şekilde Paris'e veya Batı başkentlerinden birine götürüldüğünü sanan Mine G. Kırıkkanat veya Nevşin Mengü de Afganistan'da, mesela Kandahar'da gözünü açabilir.

"Ya kellen ya burka!" dayatması karşısında, "Ne kellem ne burka, yaşasın AKP" moduna girecek Nevşingillere de ben tahammül edemem.

Demem o ki ülkenizin kıymetini bilin.

Paşa paşa işbirlikçilik yapıyorsunuz. Bu aziz milletin canı pahasına direndiği 15 Temmuz'a "tiyatro" diyorsunuz. Geceli gündüzlü çalışanlara olmadık yalanlarla iftira atıyorsunuz. Yan gelip yatmakla kalmıyor, hem iktidarın icraatlarından doyasıya istifade ediyor hem de her fırsatta şarlıyor, aşağılıyorsunuz. Mine G. Kırıkkanat'larınız "Sizi mağdur edeceğiz" diyerek başörtülüleri hâlâ tehdit edebiliyor... Bu aziz milletin hür iradesiyle seçtiği Başkan Erdoğan'a da kin ve nefretle saldırıyor, demediğinizi bırakmıyorsunuz...

Ortak özelliğiniz de cehalet...

Afganistanlı âlim ve düşünce adamlarından Fahrettin er-Razi'den Cemaleddin Efgani'yi kadar kimseyi bilmezsiniz, bugünkü Taliban'ın öncüsü mesabesindeki Enver Paşa'nın emir eri Beççe-i Saka'nın Afganistan tarihindeki yerini bilmezsiniz, Afganların İngilizlere, Ruslara ve en son olarak da ABD'ye karşı neden ve nasıl kazandığını bilmezsiniz ama "analoji" denemelerinden hiç vazgeçmezsiniz...

Bu cehaletle bir de utanmadan AK Parti'yi Taliban'la özdeşleştiriyorsunuz!

Sadece cehaletle açıklanamaz tabii; sanırım, "Biden'ın muhalefeti olmaya koşulmanın" doğal sonucudur!

Lakin şuncağızı unutmayın:

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