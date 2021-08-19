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    • 19.08.2021 10:47
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    Can Ataklı, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü, Engin Özkoç, Barış Yarkadaş... ABD, Afganlar gibi sizi de satacak

    Süper Güç olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri, 20 yılın sonunda işgal ettiği Afganistan'ı terk etti. Taliban ile savaş üzerine ülkeyi tarumar eden ABD, kullandığı yerli işbirlikçilerini de arkasında bırakarak devlet sistemi zayıflatılmış ülkeden ayrıldı. Korku içinde kalan sömürgeler Afganistan'dan çıkmak için Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda ABD uçaklarına binmeye çalışıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Can Ataklı, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü, Engin Özkoç, Barış Yarkadaş gibi Türkiye'de ABD'nin kara propagandasını yapan figürleri uyaran bir yazı kaleme aldı. Haberin detayları...

    ABD, Afganlar gibi Türkiye’dekileri de satacak

    Taliban'ın Afganistan'ı kontrolü ele geçirmesinin ardından ortada kalan Afgan işbirlikçiler ülkeden kaçmanın yollarını arıyor. Kabil Havalimanı'nda 650 kişinin ABD kargo uçağına istiflenmiş haldeki görüntüsü dünyayı sarsmıştı. Aynı uçakta ABD askerlerinin köpeği bile koltukta oturuyordu.

    Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin sayısı ise çok daha fazla...

    Ülkeden tek güvenli çıkış kapısı olan Kabil Havalimanı'na binlerce Afgan yığılmış vaziyette. Kaosun sardığı havalimanında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Kaos sırasında havalanan ABD'nin C-17 askeri kargo uçağının tekerlekleri arasında insan vücudu parçaları bulundu. Halkın çektiği videolarda bazılarının da uçaktan düştüğü görüntülenmişti.

    ABD SİZİ DE AFGANLAR GİBİ SATACAK

        Batı'nın gerçek yüzü Afganistan'daki işbirlikçilerin ortada kalmasıyla ortaya çıktı. Yaşanan trajik olaylar manzumesi dünya kamuoyunu sarsarken, ABD ve peşindeki emperyalist güçlerin, Taliban'a karşı kullandığı Afganları satması diğer ülkelerdeki sömürge zihinleri tedirgin eder mi? Konuya ilişkin Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna bir yazı kaleme aldı. Tuna, fondaş medyadaki ABD propagandası yapan sözde medya çalışanları ve CHP'li vekilleri ABD sizi de satacak diye uyardı.

        İşte Salih Tuna'nın Türkiye'deki ABD işbirlikçilerini üzecek yazı:

        ABD'ye 21 yıllık Afganistan işgalinde "işbirlikçilik" yapanların trajik sonunu hülasa et deseler...

        "ABD'nin iniş takımına tutunanlar düşüp paramparça oldular!" derdim.

        Bir de trajikomik sona düçar olan işbirlikçiler var tabii.

        Kâbil Havalimanı'nda uçakların merdivenine doluşanların, kanatlarına yapışanların dışındakileri diyorum. ABD kargo uçaklarıyla tahliye edilenleri yani.
        Bunların içinden Katar'a götüreceklerini söyledikleri 640 Afgan'ı Uganda'da bıraktıkları ortaya çıktı iyi mi?
        Trajikomik dediğim bu!

        ABD işbirlikçileri bir gün kaçmak zorunda kalırlarsa, böyle şeyler bizim başımıza gelmez demesinler!

        Tamam, Ruşen Çakır gibiler müstesnadır; onlardaki "periferi" kimsede yok çünkü. Bu nedenle adrese, mesela Londra'ya teslim edilebilirler.
        Lakin herkes "hizmetinin" karşılığını alamaz.

        İran'ın Şah'ı, Mısır'ın Mübarek'i, son olarak da Afganistan'ın Eşref Gani'si satışa geldi, yazarçizer işbirlikçiler mi satışa gelmeyecek?
        "Medeni dünya, Afganistan'da ışıkları söndürüp gitti" diyen İsmail Saymaz arkadaşımız da kendine çok güvenmesin. Bir de bakmış ki umduğu Amerika kentlerinden birine değil, Suudi Arabistan'ın bol ışıklı bir bölgesine bırakılmış!

        Aynı şekilde Paris'e veya Batı başkentlerinden birine götürüldüğünü sanan Mine G. Kırıkkanat veya Nevşin Mengü de Afganistan'da, mesela Kandahar'da gözünü açabilir.

        "Ya kellen ya burka!" dayatması karşısında, "Ne kellem ne burka, yaşasın AKP" moduna girecek Nevşingillere de ben tahammül edemem.
        Demem o ki ülkenizin kıymetini bilin.

        Paşa paşa işbirlikçilik yapıyorsunuz. Bu aziz milletin canı pahasına direndiği 15 Temmuz'a "tiyatro" diyorsunuz. Geceli gündüzlü çalışanlara olmadık yalanlarla iftira atıyorsunuz. Yan gelip yatmakla kalmıyor, hem iktidarın icraatlarından doyasıya istifade ediyor hem de her fırsatta şarlıyor, aşağılıyorsunuz. Mine G. Kırıkkanat'larınız "Sizi mağdur edeceğiz" diyerek başörtülüleri hâlâ tehdit edebiliyor... Bu aziz milletin hür iradesiyle seçtiği Başkan Erdoğan'a da kin ve nefretle saldırıyor, demediğinizi bırakmıyorsunuz...

        Ortak özelliğiniz de cehalet...

        Afganistanlı âlim ve düşünce adamlarından Fahrettin er-Razi'den Cemaleddin Efgani'yi kadar kimseyi bilmezsiniz, bugünkü Taliban'ın öncüsü mesabesindeki Enver Paşa'nın emir eri Beççe-i Saka'nın Afganistan tarihindeki yerini bilmezsiniz, Afganların İngilizlere, Ruslara ve en son olarak da ABD'ye karşı neden ve nasıl kazandığını bilmezsiniz ama "analoji" denemelerinden hiç vazgeçmezsiniz...

        Bu cehaletle bir de utanmadan AK Parti'yi Taliban'la özdeşleştiriyorsunuz!

        Sadece cehaletle açıklanamaz tabii; sanırım, "Biden'ın muhalefeti olmaya koşulmanın" doğal sonucudur!

        Lakin şuncağızı unutmayın:

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