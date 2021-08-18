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    • 19.08.2021 02:07
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    CHP'de 'Taliban' tartışması dev çatlak oluşturdu! Ünal Çeviköz ile Engin Özkoç arasında görüş ayrılığı

    Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dev çatlağa sebep oldu. Parti içinden 'Taliban' ile görüşme konusunda farklı sesler yükseliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz yaptığı açıklamada Taliban ile görüşmede bir sorun olmayacağını ifade ederken Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise 'Onlarla görüşmeye gerek yok' dedi. İşte detaylar...

    CHP’de ’Taliban’ tartışması dev çatlak oluşturdu!

    Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dev çatlağa sebep oldu. Parti içinden 'Taliban' ile görüşme konusunda farklı sesler yükseliyor.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "görüşmeyelim" dedi, İstanbul Milletvekili ve Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den ise tam tersi mesajlar geldi.

    ZAMANI GELDİ
    Çeviköz, "Uluslararası hukuka uygun bir şekilde elbette o ülkede bir lider varsa bir muhatap olarak birisi ortaya çıkacaksa bununla görüşmek gerekirse o görüşmenin zamanı geldiğinde yapılması mümkündür." dedi.

    ENGİN ÖZKOÇ KESTİRİP ATTI
    CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Çeviköz ile zıt düştü ve Taliban'la temasa karşı çıktı.

    Özkoç, "Taliban'ı bu haliyle tanımak mümkün değil. Taliban'ı bu söylemeleri bu eylemleri ile tanımak mümkün değil. Taliba'nın bu aklı bu durumu ile asla onlarla konuşmaya gerek yoktur. O zulümle oturup konuşmak nafiledir." ifadelerine yer verdi.

    CHP'deki iki üst düzey yöneticiden gelen birbirine zıt açıkmalar CHP'nin dış politikadaki kafa karışıklığını gözler önüne serdi.

    CHP'DE KAZAN KAYNIYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir konuşmada, "Diplomaside en doğru tavrı ve söylemi geliştiren parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi soru şu diplomasiyi ben mi bilmiyorum sen mi bilmiyorsun?" sözleri akıllara geldi.

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