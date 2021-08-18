CHP'de 'Taliban' tartışması dev çatlak oluşturdu! Ünal Çeviköz ile Engin Özkoç arasında görüş ayrılığı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dev çatlağa sebep oldu. Parti içinden 'Taliban' ile görüşme konusunda farklı sesler yükseliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "görüşmeyelim" dedi, İstanbul Milletvekili ve Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den ise tam tersi mesajlar geldi.

ZAMANI GELDİ

Çeviköz, "Uluslararası hukuka uygun bir şekilde elbette o ülkede bir lider varsa bir muhatap olarak birisi ortaya çıkacaksa bununla görüşmek gerekirse o görüşmenin zamanı geldiğinde yapılması mümkündür." dedi.

ENGİN ÖZKOÇ KESTİRİP ATTI

CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Çeviköz ile zıt düştü ve Taliban'la temasa karşı çıktı.

Özkoç, "Taliban'ı bu haliyle tanımak mümkün değil. Taliban'ı bu söylemeleri bu eylemleri ile tanımak mümkün değil. Taliba'nın bu aklı bu durumu ile asla onlarla konuşmaya gerek yoktur. O zulümle oturup konuşmak nafiledir." ifadelerine yer verdi.

CHP'deki iki üst düzey yöneticiden gelen birbirine zıt açıkmalar CHP'nin dış politikadaki kafa karışıklığını gözler önüne serdi.

CHP'DE KAZAN KAYNIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir konuşmada, "Diplomaside en doğru tavrı ve söylemi geliştiren parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi soru şu diplomasiyi ben mi bilmiyorum sen mi bilmiyorsun?" sözleri akıllara geldi.