ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt, ergenlikten itibaren elektronik sigara kullanmaya başladı. Ancak bu bağımlılığı onun sağlığını yıktı. Nefes almamaya başlayınca doktorun kapısını çaldı.

Akciğerlerinin söndüğü anlaşıldı. Ameliyat edilip tedavi altına alındı. Karlee, şu açıklamayı yaptı; "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti. Ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum. Elektronik sigaraya başlamam şimdiye kadar verdiğim en kötü karar."