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Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Başkan Erdoğan duyurdu: Dernek, vakıf ve cemevleri...

Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Başkan Erdoğan duyurdu: Dernek, vakıf ve cemevleri...
16.02.2022 22:22 - Son Güncelleme: 16.02.2022 22:22

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturaları için yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu. Erdoğan, "210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır." dedi. Erdoğan ayrıca, "Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturaları için yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu. Erdoğan, "210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır." dedi. Erdoğan ayrıca, "Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir." ifadelerini kullandı.
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