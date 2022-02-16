Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı: KDV indirimi, öğrencilere beslenme yardımı ve çiftçiye müjde...

Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı: KDV indirimi, öğrencilere beslenme yardımı ve çiftçiye müjde...

Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı: KDV indirimi, öğrencilere beslenme yardımı ve çiftçiye müjde...
16.02.2022 22:11

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Bakanlıklarımız KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi hareket edenlere yaptırımları uygulayacaktır." ifadelerini kullandı. "Elbette canımızı yakan fiyat artışları vardır." ifadelerini kullanan Erdoğan "Emin olun bunların hepsi geçicidir, konjonktüreldir." dedi. Başkan Erdoğan elektrik faturalarında geçilecek yeni düzenlemeyi duyururken çiftçiye ve öğrenciye de peş peşe müjdeler verdi.

Haber Videoları
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Bakanlıklarımız KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi hareket edenlere yaptırımları uygulayacaktır." ifadelerini kullandı. "Elbette canımızı yakan fiyat artışları vardır." ifadelerini kullanan Erdoğan "Emin olun bunların hepsi geçicidir, konjonktüreldir." dedi. Başkan Erdoğan elektrik faturalarında geçilecek yeni düzenlemeyi duyururken çiftçiye ve öğrenciye de peş peşe müjdeler verdi.
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