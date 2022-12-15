Haberler Haber Videoları Ekrem İmamoğlu'nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e bilgi verdiler

Ekrem İmamoğlu'nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e bilgi verdiler

Ekrem İmamoğlu'nun WhatsApp grubunda dönen dolaplar... Enver Aysever'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e bilgi verdiler
15.12.2022 15:07

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YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane’de giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etti. İmamoğlu ve Akşener'in karara rağmen verdiği mutluluk pozları adaylık için girişilen tiyatronun en büyük kanıtlarından biri olurken 'Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylık operasyonu' olarak da yorumlandı. Takvim.com.tr meseleyi detaylarıyla yazarken CHP yandaşı Enver Aysever'den de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından bir WhatsApp grubu kurulduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir propaganda yapıldığını iddia etti. Bu durumla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hazırlığının yapıldığını ve Kılıçdaroğlu'na iletilmeyen bilgilerin Akşener'e iletilerek bazı adımların atıldığını ima etti. İşte detaylar....

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