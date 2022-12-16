Ekrem İmamoğlu Meral Akşener ifşa videosu! Tiyatrodan YENİ GÖRÜNTÜ! Aynı sahne farklı açı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de ziyarete gitmişti. Ziyaret sırasında Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun neşeli halleri ve birbirine sevinerek sarılmaları sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu görüntüleri paylaştı. Akşener, İmamoğlu ve salonda bulunanlarından mahkumiyet kararını öğrenmeleri ile sevince boğuldukları görülürken sosyal medyada 'tiyatro' eleştirileri yapıldı.