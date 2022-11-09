Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşının ayrıntıları ortaya çıktı! Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderildi! Murat Ongun detayı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin yayın organı Sözcü arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşandı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın 'Problem var. Anlatsak bize hak verirsiniz' diyerek doğruladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İBB'ye bağlı zabıtaların Sözcü'nün patronu Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı eve baskın düzenlediği öğrenildi. İmamoğlu olayı 'Benimle ne alakası var' diyerek doğrularken baskını İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un düzenlettiği ortaya çıktı. İşte krizin ayrıntıları...