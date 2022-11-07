Ağrı'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı. İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ACI HABERİ DUYURDU

Başkan Erdoğan, Ağrı'daki kaza ile ilgili son durumu açıkladı. Başkan Erdoğan, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR

İçişleri Bakanlığı kazayla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

07.11.2022 Pazartesi günü saat 13.34 sıralarında, Ağrı ili Tutak ilçe girişinde 1 yolcu otobüsünün, kamyona çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralıların hastanelere sevki devam etmektedir.

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, kurtarma çalışmaları sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

AİLE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından Bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu, ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle olay yerindeyiz. Ailelerimizin durumunu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.