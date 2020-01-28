Ekrem İmamoğlu Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra Erzurum'a kayağa gitti 28.01.2020 13:14

İstanbul'da yaşanan ve bir kişinin hayatına mal olan sel felaketinin yaralı sarılmadan Bodrum'a tatile giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra da tatile gittiği ortaya çıktı. Tunceli Belediye Başkanı ile buluşan İmamoğlu, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladı.

Elazığ'da depremzedeleri ziyaret ettikten sonra Tunceli Belediye Başkanı ile buluşan İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladığı ortaya çıktı.

Elazığ'a giderek deprem bölgesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nun turu kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu oldu.

YİNE TATİLE ÇIKTI

Daha sonra ise İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladığı öğrenildi.

İmamoğlu ile objektiflere poz veren otel misafirlerinin paylaşımları Erzurum tatilini ortaya çıkardı.

İşte o fotoğraflar;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri, "İstanbul Belediye Başkanımız, gönderdiği yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti" ifadelerini kullanmıştı.





