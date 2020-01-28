Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Bu konutları depremzede vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz" açıklamasında bulundu. Bakan Kurum'un açıklamasından sonra A Haber ekibi depreme dayanıklı olarak hazırlanan rezerv konutları görüntüledi. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında Rezerv konutların özelliklerini ve haberin ayrıntılarını aktardı...
Depremzedelere 400 konut tahsis edilecek! A Haber rezerv konutları görüntüledi! İşte Rezerv konutlar ve özellikleri...28.01.2020 13:39
- Depremzedelere 400 konut tahsis edilecek! A Haber rezerv konutları görüntüledi! İşte Rezerv konutlar ve özellikleri...
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