Haberler Video Depremzedelere 400 konut tahsis edilecek! A Haber rezerv konutları görüntüledi! İşte Rezerv konutlar ve özellikleri...
Depremzedelere 400 konut tahsis edilecek! A Haber rezerv konutları görüntüledi! İşte Rezerv konutlar ve özellikleri...

Depremzedelere 400 konut tahsis edilecek! A Haber rezerv konutları görüntüledi! İşte Rezerv konutlar ve özellikleri...

28.01.2020 13:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkezde 400 rezerv konutumuz var. Bu konutları depremzede vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz" açıklamasında bulundu. Bakan Kurum'un açıklamasından sonra A Haber ekibi depreme dayanıklı olarak hazırlanan rezerv konutları görüntüledi. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında Rezerv konutların özelliklerini ve haberin ayrıntılarını aktardı...


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