Ekmeğe zam iddiası! Bakan Kirişci'den un fiyatı açıklaması: Ekmek üretimini sübvanse ediyoruz

Fırıncılardan tarafından 'ekmeğe zam' iddiasının dillendirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli bir açıklama geldi. Kirişçi, fırıncıların üreticiden 7 bin 450 liraya aldıkları unu TMO'nun 4 bin 500 liraya sattığını ve TMO olarak ekmek üretimini sübvanse ettiklerini söyleyerek muhtemel zam hamlesine karşı uyarıda bulundu. İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, çıktığı canlı yayında ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkacağını söylemiş ve halka yönelik skandal ifadeler kullanmıştı.