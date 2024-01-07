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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024, 15:13 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024, 15:23

EDİRNE AK PARTİ Belediye Başkan adayı BELGİN İBA oldu! AK Parti 2024 EDİRNE Belediye Başkan adayı BELGİN İBA kimdir?

EDİRNE AK PARTİ Belediye Başkan adayı BELGİN İBA oldu! AK Parti 2024 EDİRNE Belediye Başkan adayı BELGİN İBA kimdir?

AK Parti Edirne Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yerel seçimler takvimini yayımladı.Peki 31 Mart 2024 Edirne AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi ne zaman açıklanacak?

AK PARTİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkan adayının Belgin İba olduğunu açıkladı.

BELGİN İBA KİMDİR?

AK Parti Edirne Belediye başkan adayı Belgin İba, 1975'te Edirne'de dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Fizik bölümü mezunudur. Evli ve iki çocuk annesidir.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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