RAMAZAN İMSAKİYE
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EBRD Başkanı Chakrabarti: Türkiye’de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak

EBRD Başkanı Chakrabarti: Türkiye’de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak
13.05.2020 00:06

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Chakrabarti, Türkiye’den salgının ardından yeniden güçlü bir ekonomik büyüme beklediğini söyledi. Chakrabarti, "Bu yıl EBRD’nin faaliyet gösterdiği her piyasada daralma söz konusu. Türkiye’de ve faaliyette olduğumuz bazı ülkelerde V şeklinde bir iyileşmenin olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.


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