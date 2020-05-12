Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, “Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz” sözünü hatırlatarak 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, "Bu salgın döneminde, şükran duygularının ifadesi zordur. Size ünlü bir sözü hatırlatacağım: "Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz." Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye'de söylenmeliydi. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜNÜZ TEKRAR KUTLU OLSUN." ifadelerini kullandı.