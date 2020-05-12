Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı

12.05.2020 23:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, “Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz” sözünü hatırlatarak 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.