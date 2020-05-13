RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Mukadder Hanım'a özel teşekkür

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Mukadder Hanım'a özel teşekkür
13.05.2020 00:37

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek veren Mukadder Hanım'a teşekkür ettiği videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun." ifadelerine yer verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.



Başkan Erdoğan, "Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası'na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?..

Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun." ifadelerine yer verdi.

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