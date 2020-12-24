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Düzce'de işleri artan mermer ustası dükkanına uyarı astı: Bize daha fazla iş çıkarmayın

Düzce'de işleri artan mermer ustası dükkanına uyarı astı: Bize daha fazla iş çıkarmayın
24.12.2020 11:01
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Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllardaki ölüm sayılarına oranla bu yılki ölüm sayılarında artış görülüyor. Düzce'deki bir mermer ustası kendi işinin gerektirdiği tarzda dükkanına bir uyarı astı. Uyarında ise "Maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Bu işin şakası yok. Bize daha fazla iş çıkarmayın" ifadeleri yer aldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alarak ölümlere neden olan koronavirüs salgını Düzce'de de ölümlere neden oldu.

Koronavirüs salgını öncesi yaşanan normal ölümlere salgın dönemindeki ölümler de eklenince mermer mezar atölyelerinin de işleri artış gösterdi.

Kentte mermer mezar, mermer tezgahlar yapan Ömer Faruk Hakseven, koronavirüs nedeniyle artan ölümlere bağlı olarak işleri artınca yeni elaman aldı.

"BİZE DAHA FAZLA İŞ ÇIKARMAYIN"
Hakseven yaşanan koronavirüs ölümlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle iş yerinin birçok yerine müşterilerinin de görmesi için, "Maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Bu işin şakası yok. Bize daha fazla iş çıkarmayın" yazılı uyarı levhaları astı.

"YENİ ELEMAN ALDIK AMA BU BİZİ RAHATSIZ EDİYOR."
Hakseven, daha önce 6 olan elaman sayısını iş yoğunluğu nedeniyle 10'a çıkardı. Ölümlerin kendilerini üzdüğünü belirten Hakseven, "Koronavirüs salgını döneminde bizim işlerimiz çoğaldı.

Özellikle mezar işleri arttı. İşlerimiz ciddi oranda arttı. Korona öncesi haftada 1 ya da 2 mezar işi çıkıyordu. Şu anda haftada 7-8 mezar işi çıkmaya başladı. İş yoğunluğundan dolayı yeni elemanlar aldık.

Elemana ihtiyaç duyduk. Ancak bu bizi rahatsız eden bir durum. Dükkanımıza maskenizi takın, mesafenizi koruyun, bu işin şakası yok. Bize iş çıkarmayın gibi uyarı levhaları astık. Önlem almaya çalışıyoruz" dedi.

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