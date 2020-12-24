SON DAKİKA: Van'da Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı: 3 bin 251 personel görev alıyor

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van'da 3 bin 251 personelin görev aldığı Yıldırım Besta 17 operasyonu başlatıldı" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin görev aldığı Yıldırım-17 Besta operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

AİHM'İN KARARI: BOŞLUKTA BİR KARARDIR

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını tepki gösteren Bakan Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur" dedi.

"GERGERLİOĞLU FETÖ'CÜ BİR TERÖRİSTTİR"

Polis merkezinde çıplak arama iddialarıyla ilgili paylaşımlara da sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Gergerlioğlu denilen vekil FETÖ'cü bir teröristtir" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi bir FETÖ'cü vekilin FETÖ'cü bir teröristin yalanlarını ortaya taşıması -ki bunu defalarca yalanladık-... Ben buradan yargıya çağrıda bulunuyorum. Bu adam teröristtir, defalarca suç duyurusunda bulunduk. Lütfen gereği yerine getirilsin."

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