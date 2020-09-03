Dünyanın konuştuğu İdlibli Muhammed bebek Türkiye'de tedavi ediliyor

03.09.2020 13:22

Suriye'nin İdlib kentinde doğuştan ayakları ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebeğin Hatay'da tedavisine başlandı. Tedavi altına alınan Muhammed bebekle ilgili ayrıntıları A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınacak olan Muhammed bebek hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vedat Uruş, "Cerrahi bir tedavi maalesef mümkün değil. Ankara'da özel olarak ortez-protez uygulaması yapılacak." dedi.

Muhammed bebeğin babası Halit Bey ise, "Türkiye hükümetine çok teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu ve AFAD'a çok teşekkür ederim. Diğer çocuklar gibi yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelişleri hakkında açıklama yapan AFAD Hatay İl Müdürü Kürşat Bey de, "Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Suriye'den Türkiye'ye getirdik pandemi kuralları çerçevesinde. Tedavi amaçlı Mustafa Kemal Üniversitesi'ne getirdik. Tedavisi Türkiye'de yapılacak." şeklinde konuştu.