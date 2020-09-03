03.09.2020 13:22

Müge Anlı, Gülsüm Çınar'ın kaybıyla ilgili Atv canlı yayınında ardı ardına gelen iddialar sonrasında tarafları dinledi. Mustafa ve Ayşe Avcı, sarf ettiği cümlelerle hem stüdyoda hem de ekranları başında bulunan izleyiciyi çileden çıkarırken, Ayşe Avcı'nın, canlı yayında ağzından kaçırdığı cümle sonrasında Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi. 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, damadı Mustafa Avcı'nın, baldızının kızı Sacide ile yasak aşkı nedeniyle cinayete mi kurban gitti? İşte Müge Anlı ihbar hattını kilitleyen o cümle...