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28 Şubat darbesinin medya ayağı Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök'ten karanlık saldırılar...

28 Şubat darbesinin medya ayağı Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök'ten karanlık saldırılar...
28.02.2021 00:24
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28 Şubat darbesinin medya ayağında bulunan Fatih Altaylı, ve Ertuğrul Özkök'ün alçaklıkta sınır tanımayan yazıları yine gündem oldu. Tarihe ''postmodern darbe'' olarak geçen 28 Şubat'ın yaraları yıllarca sürecek, başörtülü öğrenciler terörist muamelesi görerek üniversitelere alınmayacaktı. İkna odalarında bastırılmaya çalışılan hür iradeler, milletin değerlerine karşı takınılan küstah tavır ve 28 Şubat'ın silsilesi olarak Türk milletinin kalbini yaralayan artçı depremler... Hiçbir şey bu gladyo tetikçilerinin umurlarında değildi...


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