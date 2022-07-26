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Doktor bu ne! Elazığ'da dehşete düşüren olay! Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı

Doktor bu ne! Elazığ'da dehşete düşüren olay! Sevgilisini dövüp 5 yerinden bıçakladı
26.07.2022 17:48 - Son Güncelleme: 26.07.2022 17:49

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Elazığ'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Doktor Sinan Bulut, sevgilisi Dilan T.'yi (25) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklayıp, dövdü. Kaçıp, komşulara sığınan Dilan T. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Bulut tutuklandı.

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ELAZIĞ'da doktor Sinan Bulut, sevgilisi Dilan T.'yi (25) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklayıp, dövdü. Kaçıp, komşulara sığınan Dilan T. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Bulut tutuklandı.

Dilan T. ile sevgilisi Sinan Bulut arasında gittikleri akşam yemeğinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Sinan Bulut'un Yenimahalle'deki evinde de devam etti. Tartışma sırasında Bulut, mutfaktan aldığı bıçakla Dilan T.'yi kolundan, bacağından ve sırtından 5 bıçak darbesiyle yaraladı, ardından da dövmeye başladı. Dilan T., Sinan Bulut'un elinden kurtulup komşularına sığındı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilan T., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Aynı hastanede anestezi doktoru olarak görev yaptığı belirtilen Sinan Bulut, polis tarafından gözaltına alındı. Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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