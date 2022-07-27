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7 ilde harekete geçildi! Göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"

7 ilde harekete geçildi! Göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"
27.07.2022 09:41 - Son Güncelleme: 27.07.2022 09:42

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Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

UMUT TACİRLERİ OPERASYONU BAŞLADI
Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

GÖZALTILAR VAR
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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