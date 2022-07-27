7 ilde harekete geçildi! Göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

UMUT TACİRLERİ OPERASYONU BAŞLADI

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

GÖZALTILAR VAR

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.