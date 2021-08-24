Diyarbakır'da 16 yaşındaki kız hamile çıktı! Babası tutuklandı

Diyarbakır'da yaşayan 16 yaşındaki R.Ş. rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede genç kızın hamile olduğu orraya çıktı. R.Ş. babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyledi. Polisler tarafından gözaltına alınan baba S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutklandı. R.Ş. ise 2 yıldır cinsel istismara uğradığını söyledi.

Diyarbakır'da 16 yaşındaki R.Ş.'nin rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan babası Ş.Ş., tutuklandı. R.Ş.'nin ifadesinde 2 yıldır babasının cinsel istismarına uğradığını söylediği belirtildi.

HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.

BABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINAN BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından ifadesi alınan R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. ekipler tarafından gözaltına aldı.

Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 YILDIR SÜREN CİNSEL İSTİSMAR

R.Ş.'nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, zor günler geçirdiğini söylediği ifade edildi.