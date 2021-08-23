AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki son durumu değerlendiren Ömer Çelik, "Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir tane bile mülteci alacak kapasitesinin olmadığını belirten Çelik, "Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir" dedi. AK Parti Sözcüsü, afetler, koronavirüs salgını, yüz yüze eğitim ve koronavirüs salgıyla mücadele ilişkin de konuştu.