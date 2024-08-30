Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 23:19 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 23:19

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Öncülü Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük bir şok yarattı. İddiaya göre, akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın şiddeti ve olayın ani gelişmesi, mahalledeki diğer sakinleri de tedirgin etti.

Can Kaybı ve Yaralılar

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası, ağır yaralanan Muhammed Mustafa ve yeğeni Muhammed Akın Değer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı. Yaralanan diğer üç kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köyde Geniş Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından jandarma ekipleri, olayın gerçekleştiği Öncülü Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Köyde olası yeni gerginliklerin önüne geçmek için devriye sayısı artırıldı. Yetkililer, olayın neden çıktığına dair detaylı bir soruşturma başlattı ve olaya karışan kişilerin ifadelerine başvuruldu.

Aileler Arasındaki Husumet İddiaları

Olayın ardından, mahallede konuşulan iddialara göre, akraba iki aile arasında geçmişe dayanan bir husumet olduğu ve bu husumetin olayın fitilini ateşlediği belirtiliyor. Ancak yetkililer, bu iddiaların doğruluğunu araştırmak için olayın tüm taraflarıyla görüşmelerini sürdürüyor.