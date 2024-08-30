Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 17:24

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen feci kazada, rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen bir ailenin bindiği çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada anne ve iki çocuğu hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Yaşananlar

Olay, Battalgazi İlçesi Ağılbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte çapa motoruyla seyahat eden baba, rayların üzerinden karşıya geçmek istedi. Ancak bu esnada, hızla gelen yük treni, çapa motoruna çarptı. Kazanın etkisiyle anne ve iki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, ağır yaralı olan baba acil olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan babanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, çapa motorunun rayların üzerinden geçişi esnasında treni fark edemediği, bu nedenle kazanın meydana geldiği tespit edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.