Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme 19.01.2020 12:47

Son dakika haberine göre resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin'de olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mile Pompeo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dİ MAİO İLE DE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile de görüştü.