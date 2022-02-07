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Covid testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı! Yerine Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak bakacak

Covid testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı! Yerine Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak bakacak
07.02.2022 13:58

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Son dakika haberi... Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Vali Seymenoğlu’nun raporlu olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonun devamlılığı için vali yardımcılarından Osman Kaymak’ı vali vekili olarak görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir." denildi.

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