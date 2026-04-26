Başakşehir'de gece yarısı tekmeli yumruklu kavga!

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Süzer Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı. Gerginliğin tırmanmasıyla tartışma, yerini fiziksel şiddete bıraktı.

Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Grupların birbirine girmesiyle Süzer Bulvarı adeta savaş alanına döndü. Taraflar, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kavganın dozunun arttığı anlarda tarafların birbirini darbetme hırsı, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Vatandaşlar Müdahale Etti

Sokak ortasındaki bu şiddet dolu anlar, yoldan geçen diğer kişilerin araya girmesiyle son buldu. Vatandaşların yoğun çabası sonucu taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, kavga daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Olay sonrası tarafların bölgeden ayrıldığı öğrenilirken, polis ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.