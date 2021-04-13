CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesinin hedefinde Kur’an kursları var!

CHP yanlısı haberleriyle bilinen Cumhuriyet gazetesi, yine İslam dinine nefretini kustu. Gazete, "Medreselerde Orta Çağ düzeni" adı altında bir haber servis ederek çirkin hakaretlerle Kur'an kurslarını hedef aldı. Verilen eğitimler ise gericilik olarak nitelendi. Cumhuriyet gazetesine yurdun dört bir yanından vatandaşlar tepki gösterdi.

Türkiye'de İslami sembollere saldıran ve yurdun dört bir yanına heykel dikilmesini savunan Cumhuriyet gazetesi, 28 Şubat zihniyetini yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Manşetlerinde "Medreseler – Seyda köleleri" gibi başlıklarla tamamen spekülatif ve yanıltıcı yorumlar yapan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a karşı kinini bir kez daha gösterdi.

Gazete Kur'an kurslarının kapatılması için asılsız iddialarla algı çalışması yaptı.

Haberde, Tevhidi Tedrisat Yasası'nın çıkmasıyla eğitimde birlik sağlandığını, dolayısıyla Kur'an kurslarının yasa dışı olarak faaliyette olduğu yazıldı.

Verilen eğitimler ise gericilik olarak nitelendi. Cumhuriyet gazetesine yurdun dört bir yanından vatandaşlar tepki gösterdi.