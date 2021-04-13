RAMAZAN İMSAKİYE
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Ramazan'da tam kapanma mı ek tedbir mi? 60 günün altında kapanma vaka sayılarında düşüş sağlamaz

Ramazan'da tam kapanma mı ek tedbir mi? 60 günün altında kapanma vaka sayılarında düşüş sağlamaz
13.04.2021 12:15
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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda önümüzdeki 1 ay için çok önemli kararların alınacak. Milyonlarca vatandaşın merakle beklediği, "Tam kapanma olacak mı?" sorusu bu akşam Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile cevabını bulacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Kabine'ye sunulan yeni tedbir paketi önerileri neler? Hangi öneriler Kabine'de kabul edilecek? A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Alper Şener, "ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, 60 günün altındaki tam kapanmalarda vaka sayılarında ciddi oranda düşüş beklemek matematik olarak mümkün görünmüyor." dedi.


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