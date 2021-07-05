CHP'nin paralı tetikçilerinden canlı yayında itiraf gibi açıklama! Kavga ifşayı getirdi

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın'ın moderatörlüğünü yaptığı Açıkça programında ülkenin sözde aydın, tarafsız gazeteci ve anket şirketi sahipleri ders kitaplarına geçecek bir tartışmayla hükümet üzerinde yaptıkları algı operasyonlarını itiraf eden cümleler sarf etti. Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun 'Erdoğan'ı destekleyen yazı mı yazıyorum" ve her ankette Başkan Erdoğan'ı diğer adaylara karşı kaybetmiş gibi gösteren Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz'nın "Ben Erdoğan'ı destekleyen anket mi açıklıyorum" şeklinde tartışmaya girdi. Tarafların sarf ettiği sözler tetikçiliğin itirafı oldu.

CHP yandaşı kanalda taraflı ideolojik medyanın algı operasyonlarını yöneten unsurları kendilerini açıkça deşifre etti.

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın'ın moderatörlüğünü yaptığı Açıkça programında ülkenin sözde aydın, tarafsız gazeteci ve anket şirketi sahipleri ders kitaplarına geçecek bir tartışmayla hükümet üzerinde yaptıkları algı operasyonlarını itiraf eden cümleler sarf etti.

İşte daha önce Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'na iftira attığı için tazminat ödemeye mahkum edilen gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun 'Erdoğan'ı destekleyen yazı mı yazıyorum" ve her ankette Başkan Erdoğan'ı diğer adaylara karşı kaybetmiş gibi gösteren Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz'nın "Ben Erdoğan'ı destekleyen anket mi açıklıyorum" şeklindeki ibretlik tartışması.