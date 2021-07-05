Adana'da skandal olay! Gülsüm Köksal önce yeğeninin ardından da ablasının kocasını çaldı

Son dakika haberi... Adana'da geçtiğimiz gün yaşanan bir olay görenleri adeta şoke etti. Gülsüm Köksal isimli kadın önce öz yeğeninin kocasıyla ilişki yaşamaya başladı ardından ise ablasının kocasını ayarttı. Gülsüm Köksal'a ablası ile yeğeni ateş püskürdü: Bu kardeş de anne yarısı da değil, koca avcısıymış. Yazıklar olsun.

Son dakika haberi...Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı. Gülsüm Köksal adlı kadının, ablası Emine Güder ile ablasının kızı olan Sevgi Kendircioğlu'nun kocalarını ellerinden aldığı öne sürüldü.

Olay iddiaya göre şöyle gelişti. Gülsüm Köksal (30) 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışıp Adana'daki annesinin yanına döndü.

Köksal ise, Bandırma'ya giderek yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Mutluluk pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Bunun göre Kendircioğlu, kocasından boşandı. Gülsüm Köksal ise bir süre sonra bu kez ablası Emine Güder'in eşi Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Durumu fark eden Güder, eşini evden kovdu.

Emine Güder, "İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup birlikte oluyorlar. Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. Başından iki evlilik geçti. Bakamadığı için iki kızını devlet yurduna verdi. Şimdi bizim canımızı yaktı" dedi.

'KOCAMI BENDEN ÇALDI'



Teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi Kendircioğlu ise, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan, kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepki gösterdi. Gülsüm Köksal ise "Bana iftira atıyorlar. Adımı karalamak istiyorlar" diyerek kendini savundu.