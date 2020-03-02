CHP'nin mülteci çelişkisi pes dedirtti

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açması, iç siyasetin de gündemini meşgul ediyor. Ana muhalefet CHP, uzun bir süredir hükümeti göçmen politikaları üzerinden eleştiriyordu. Ancak Türkiye'nin kapıları açmasıyla birlikte CHP de ağız değiştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kameraların karşısında geçerek Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözlerinin tam tersi ifadeler kullandı.
CHP'nin çelişkili politikaları pes dedirtecek noktaya geldi. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar "Bu kadar da olmaz" dedirtti!
KAPILAR AÇILINCA AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER
Türkiye'nin savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeli'ye kucak açarak adeta hayatlarını kurtarmasına karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Suriye'lileri bal gibi göndereceğiz" diyerek mültecilere bakış açısını gözler önüne sermişti.
Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrası mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından CHP ağız değiştirdi. Dün söylediğini bugün yalanlayan CHP'de Grup Başkanvekili Özgür Özel, kapıların açılması sonrası "Türkiye'nin mültecilere karşı tatılması gereken tutumla bağdaşmamaktadır" dedi.
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