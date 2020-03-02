CHP'nin mülteci çelişkisi pes dedirtti 02.03.2020 17:42

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açması, iç siyasetin de gündemini meşgul ediyor. Ana muhalefet CHP, uzun bir süredir hükümeti göçmen politikaları üzerinden eleştiriyordu. Ancak Türkiye'nin kapıları açmasıyla birlikte CHP de ağız değiştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kameraların karşısında geçerek Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözlerinin tam tersi ifadeler kullandı.