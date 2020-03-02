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Yunan askeri sınırda bir i vurdu

’nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarını lere açmasının ardından paniğe kapılan askerleri orantısız güç kullanmaya devam ediyor. İpsala bölgesinden Yunanistan’a geçmek isteyen adlı Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

  • Güncel
  • 02.03.2020 13:16
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 13:16
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Yunan askeri sınırda bir mülteci göçmeni vurdu

Bölgede Yunan askerlerinin lere karşı orantısız müdahalesi sürerken, bu sabah üzücü bir haber geldi.

TRT Haber muhabiri Altuğ Acer'in verdiği bilgiye göre, İpsala bölgesinden 'a geçmek isteyen adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez'deki hastanenin morguna kaldırıldı.

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