Katil Esad İdlib'de 36 askerimizi uçaklarla bombaladı. Türkiye'ye hava sahası kapatıldı. Bu karar, askerimizi yıldırmadı. Mehmetçik de Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) yolladı. Rejime ait SA-17 ve SA-22 (Pantsir) radarlarını tek tek patlattı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında İHA VE SİHA'ların harekatın seyrini nasıl değiştirdiğini anlattı. işte detaylar...
İHA VE SİHA'lar harekatın seyrini nasıl değiştirdi? İşte Bahar Kalkanı Harekatı'nda İHA ve SiHA rolü!02.03.2020 18:38
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- İHA VE SİHA'lar harekatın seyrini nasıl değiştirdi? İşte Bahar Kalkanı Harekatı'nda İHA ve SiHA rolü!
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