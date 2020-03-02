İHA VE SİHA'lar harekatın seyrini nasıl değiştirdi? İşte Bahar Kalkanı Harekatı'nda İHA ve SiHA rolü! 02.03.2020 18:38

Katil Esad İdlib'de 36 askerimizi uçaklarla bombaladı. Türkiye'ye hava sahası kapatıldı. Bu karar, askerimizi yıldırmadı. Mehmetçik de Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) yolladı. Rejime ait SA-17 ve SA-22 (Pantsir) radarlarını tek tek patlattı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında İHA VE SİHA'ların harekatın seyrini nasıl değiştirdiğini anlattı. işte detaylar...

