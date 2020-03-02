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: Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada

’deki kalleş saldırının ardından Avrupa’ya açılan sınır kapıları hakkında İngiliz yayın kuruluşu ’ye konuşan , "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu” dedi.

  • Güncel
  • 02.03.2020 16:42
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 16:42
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Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada

, rejimi saldırıları nedeniyle 'den kaçanlarla ilgili Avrupa ülkelerinin "Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu." yaklaşımı içinde olduklarını, 'nin yapabileceklerinin sınırı olduğunu söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu 'deki bir haberde, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 3,7 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin artan baskı altında olduğu ve yaklaşık 500 bin kişinin 'deki çatışmalardan sonra Türkiye sınırına yığıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı.

Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu. Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var." ifadesini kullandı.

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