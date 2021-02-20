CHP'nin iftiralarına karşı Merkez Bankası rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar

Son dönemlerde Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Tüm dünyada ekonomiyi destekleyici adımlar atam Merkez Bankalarının rezervleri tartışma konusu olmuyorken CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinin buhar olduğu yalanı ortaya atıldı. İşte iftiralara karşı Merkez Bankası rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar...

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