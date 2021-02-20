CHP'nin iftiralarına karşı Merkez Bankası rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar

Son dönemlerde Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Tüm dünyada ekonomiyi destekleyici adımlar atam Merkez Bankalarının rezervleri tartışma konusu olmuyorken CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinin buhar olduğu yalanı ortaya atıldı. İşte iftiralara karşı Merkez Bankası rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar...
Son dönemlerde Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Tüm dünyada ekonomiyi destekleyici adımlar atam Merkez Bankalarının rezervleri tartışma konusu olmuyorken CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmaları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinin buhar olduğu yalanı ortaya atıldı. İşte iftiralara karşı Merkez Bankası rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar...
BERAT ALBAYRAK İFTİRALARA KARŞI HAREKE GEÇTİ
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında CHP tarafından başlatılan çirkin iftira ve karalama çalışmalarına karşı harekete geçildi. Berat Albayrak'ın vekili Avukat İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." denildi. Açıklamada "Açılacak 500.000 TL'lik davadan kazanılacak tazminat tutarı hain terör örgütü PKK ile mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın ailelerine bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.