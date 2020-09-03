Haberler Video Haber Videoları CHP'li yazar Mine Kırıkkanat Türk milletine hakaret etti! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'li yazar Mine Kırıkkanat Türk milletine hakaret etti! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'li yazar Mine Kırıkkanat Türk milletine hakaret etti! Sosyal medyadan tepki yağdı
03.09.2020 03:48

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, TELE 1'de bir programa konuk oldu. Konuk olduğu canlı yayında skandal sözlere imza atan Kırıkkanat, Türk milletini aşağıladı. Kırıkkanat İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti.


Haber Videoları