Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, TELE 1'de bir programa konuk oldu. Konuk olduğu canlı yayında skandal sözlere imza atan Kırıkkanat, Türk milletini aşağıladı. Kırıkkanat İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti.
CHP'li yazar Mine Kırıkkanat Türk milletine hakaret etti! Sosyal medyadan tepki yağdı
03.09.2020 03:48
- CHP'li yazar Mine Kırıkkanat Türk milletine hakaret etti! Sosyal medyadan tepki yağdı
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