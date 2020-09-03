Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a sert mesaj: Saçlarının telini zarar gelirse bedelini ödersiniz
03.09.2020 00:38
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