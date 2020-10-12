Son dakika: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan saldırıları başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. .