CHP'li Mehmet Sevigen'den Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki: Allah akıl fikir değil vicdan versin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeği paylaşmasına gelen tepkiler üzerine geri adam atarak özür dilemek zorunda kaldı. Kaftancıoğlu'nun Aylan bebek paylaşımına bir tepki de Eski Devlet Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen'den geldi. Sevigen, "Canan Hanım'ın yaptığı ne Allah aşkına, bu çok acımasız bir şey. Gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum. Kendisi de anne, Allah ona akıl fikir değil vicdan versin" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafı üzerinden yaptığı paylaşım büyük tepkiye neden olmuştu. Özellikle kadınlar ve annelerden aldığı tepki üzerine yaptığı paylaşımdan dolayı özür dilemek zorunda kalan Kaftancıoğlu'na yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi.



GÜNDEME GELMEK İÇİN YAPIYOR

Eski Devlet Bakanı ve CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Kaftancıoğlu'na Atatürk'ün kurduğu CHP'de il başkanlığının yakışmadığını kendisi yetkili olsa bir gün kendisini görevde tutmayacağını söyledi.

Sevigen, Kaftancıoğlu'nun paylaşımına dair ise "gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum, kendisi de anne, bu çok acımasızca" diye konuştu.

"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN BİR BAŞARISI YOKTUR"

Sevigen şöyle konuştu: "Canan Hanım'ın yaptığı ne Allah aşkına? Atatürk'ün kurduğu ve bizim de 80 darbesi sonrası yeniden kurduğumuz CHP'in İstanbul İl Başkanlığı'na hiç yakışmıyor. Sırf kadın olduğu için inanın tolerans görüyor.

Bir başarısı da yok. Biz İstanbul'da Cemal Canpolat zamanında 2017 referandumda daha önce "Hayır" çıkardık. İstanbul'da "Hayır" çıkması Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıdır. Canan Hanım'ın hiçbir başarısı yoktur. Bunu kesin iddia ediyorum. İstanbul sevdalısı olarak İstanbul'da yıllarca il başkanlığı ve milletvekilliği yaptım bunu bilerek söylüyorum."





Sevigen, Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımına ilişkin ise "Bu paylaşımını acımasız görüyorum ve gündeme gelmek için yaptığını düşünüyorum" dedi. Sabah'ın haberine göre, Sevigen şöyle devam etti: "Canan Hanım'ın kendisi de bir anne. Vicdanlı olması lazım. Allah onlara akıl fikir değil vicdan, CHP'lilere de sabır versin."

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