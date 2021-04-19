Devlete seri katil diyen, polise hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan ve teröristlere destek veren CHP Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı.
YALANINA AYLAN BEBEĞİ ALET ETTİ
Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve kendi milletvekilleri İlhan Kesici'nin, Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü. Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeği de alet etti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşıma başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.