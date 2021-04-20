CHP'nin '128 milyar dolar' yalanına Aylan bebeği alet eden Canan Kaftancıoğlu tepkilerin ardından özür diledi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı ve CHP'li isimlerin yalan olduğunu bile bile sürdürdüğü '128 milyar dolar' iftirası skandak bir boyuta taşındı.

Partisindeki tecavüzlere susan, devlete seri katil diyen, teröristlere sahip çıkan CHP İstanbul il Başkanı Kaftancıoğlu, '128' milyar dolar' yalanını sürdürmek için sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı.