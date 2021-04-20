CHP'nin '128 milyar dolar' yalanına Aylan bebeği alet eden Canan Kaftancıoğlu tepkilerin ardından özür diledi!
Her fırsatta devlete karşı terör örgütlerine destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Kaftancıoğlu, CHP'nin püsküllü yalanı "128 Milyar Dolar nerede?" propagandasına 2015 tarihinde Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya geçmek isterken hayatını kaybeden ve cenazesi Bodrum'da sahile vuran Aylan bebeği (Aylan Kurdi) alet etti. Kaftancıoğlu'nun bu skandalına siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağmasının ardından Kaftancıoğlu yeni bir paylaşım yaparak özür diledi. Kaftancıoğlu'na tepkiler dinmedi. Bir kullanıcı "Sen bu yaptığından değil gördüğün tepkiden rahatsızsın hatta aylan o gün de umrunda değildi bugün de" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı ve CHP'li isimlerin yalan olduğunu bile bile sürdürdüğü '128 milyar dolar' iftirası skandak bir boyuta taşındı.
Partisindeki tecavüzlere susan, devlete seri katil diyen, teröristlere sahip çıkan CHP İstanbul il Başkanı Kaftancıoğlu, '128' milyar dolar' yalanını sürdürmek için sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı.
TEPKİ YAĞDI
Kaftancıoğlu'nun imza attığı bu skandala aralarından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'ın da olduğu bir çok siyasiden ve vatandaşlardan tepki yağdı.
KAFTANCIOĞLU ÖZÜR DİLEDİ
Kaftancıoğlu gelen tepkilerin ardından özür diledi.
Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden "128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim" paylaşımını yaptı.