CHP'li Malkara belediyesinde halk traktör ve araçlarla su taşıyor! 10 gündür susuzlar

14.07.2020 14:53

Son dakika haberi... CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kırsal Allıışık Mahallesi'nde, yaklaşık 10 gündür evlerin musluklarından su akmıyor. Vatandaşlar, araç ve traktörlerle yaklaşık 2 kilometre mesafedeki çeşmeye giderek, bidonlarla evlerine su taşıyor. Mahalle halkından Erdal Engin, kendileri ve hayvanların susuz kaldığını belirterek, "Açlıktan değil susuzluktan öleceğiz" dedi.