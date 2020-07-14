Son dakika: Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

14.07.2020 14:44

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim eden Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure ve Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.





Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.









1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk güven mektubu töreni gerçekleşti. Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu verdi. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre yapılan tören sırasında Başkan Erdoğan ve Büyükelçi Toure, maske taktı.









Tören, Büyükelçi Toure'nin eşi ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Toure'nin, bu görevinden önce ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda ekonomi diplomasi direktörü olarak çalıştığı belirtildi.







POLONYA BÜYÜKELÇİSİ KUMOCH, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu.





Kumoch'un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.





SİERRA LEONE BÜYÜKELÇİSİ KAİ-SAMBA, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kai-Samba, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kai-Samba'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.