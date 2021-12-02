CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç rüşvetten tutuklandı

CHP’li Kıyıköy Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Sevinç, ile iş insanı Tolga Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sevinç, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Sevinç hakkında, taciz ettiği 4 mağdur kadının şikayeti 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.